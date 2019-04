Der Festivalsommer rückt immer näher. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, und das Programm wurde in der vergangenen Woche im Hotel Larimar in Stegersbach präsentiert.

„Martha“ von Friedrich von Flotow ist die Oper, die in diesem Jahr aufgeführt wird. Premiere ist am 1. August, weitere Vorstellungen sind am 3.,4., 7., 9., 10. und 11. August, jeweils um 20 Uhr.

Jazzige Klänge neu bei JOPERA

Ein besonderes Highlight wird sicher das Konzert „Ella Fitzgerald Forever“ werden. Am 2. August um 20 Uhr wird Karin Bachner mit Richard Österreicher und der Pocket Big Band die schönsten Lieder von Ella Fitzgerald zum Besten geben. Bachner ist Preisträgerin des Jazz Fest Wien Vocal Award 2006 und verspricht mit Hits von George Geshwin, Cole Porter, Rodgers&Hart oder Duke Ellington einen unvergesslichen Jazzabend in dem außergewöhnlichen Ambiente von Schloss Tabor. Nähere Informationen und Karten für den Festivalsommer gibt es unter www.jopera.at.