Keime im Trinkwasser: Info kam erst einen Monat später

Bei einer Wasseruntersuchung am 29. September wurden in der Wasserversorgungsanlage Verkeimungen festgestellt. Betroffen ist dabei speziell das Ortsnetz Bonisdorf, Krottendorf, Welten, Mühlgraben und die steirische Gemeinde Schiefer.

Am 28. Oktober, einen Monat nach der Untersuchung, hat die Gemeinde darüber informiert, dass das Wasser zwar nicht gefährlich sei, es aber bis zur erneuten Überprüfung und Freigabe dennoch nur in abgekochtem Zustand gebraucht werden, soll.

Wie die Keime in die Leitungen gekommen sind, ist nach wie vor nicht klar. Seitens der Gemeinde seien das Leitungsnetz und der Hochbehälter, so Bürgermeisterin Monika Pock, sofort gespült und desinfiziert worden. Gestern Donnerstag (nach Redaktionsschluss) ist eine neuerliche Überprüfung der Anlage erfolgt. „Bis das Ergebnis feststeht, soll das Wasser aber weiterhin nur in abgekochtem Zustand konsumiert werden“, rät Pock.

Leise Kritik hingegen kommt aus der Nachbargemeinde Mühlgraben. „Es geht hier um die Grundversorgung und da erwarte ich mir in Zukunft eine rasche und klare Kommunikation, damit ein solches Thema nicht in eine emotionale Ebene ausartet“, meint Mühlgrabens Ortschef Fabio Halb und spricht damit den langsamen Informationsfluss an.

Die Bevölkerung hat man nämlich zuerst nur per Aushang auf der Amtstafel informiert und erst Tage danach via Postwurfsendung an alle Haushalte.

