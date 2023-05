Nach 21 Jahren geht wieder die Post ab

Der Verein „Unser G“schäft“ betreibt in der Gemeinde seit kurzem nicht nur den „Nah und Frisch“, sondern auch einen Postpartner. Dadurch hat die Bevölkerung nach 21 Jahren wieder die Möglichkeit, im Ort Briefe und Co. aufzugeben.

Der Weg zur eigenen Post war nicht einfach. Vor zwei Jahren informierte sich Vereinsobmann Hannes Lang erstmals bei der Post, ob es nicht eine Möglichkeit gebe, einen Postpartner in Neuhaus zu eröffnen. Damals war das nicht möglich, da es in der Nachbargemeinde Minihof-Liebau schon einen gab. Dieser war im Restaurant Wurzinger unterbracht. „Der Betreiber möchte jetzt aber altersbedingt etwas kürzertreten und hat den Post-Partner aufgegeben. In der Gemeinde wurde dann ein neuer Standort gesucht, aber keiner gefunden“, schildert Hannes Lang. Aus diesem Grund wäre es nun endlich möglich gewesen, den Postpartner in Neuberg zu eröffnen, meint Lang.

Mit diesem freut sich auch Bürgermeisterin Monika Pock. „Der Postpartner ist natürlich eine Bereicherung für unsere Gemeinde“, meint die Ortschefin.

