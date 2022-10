Trotz Spatenstich: Alles auf Anfang für Feuerwehrhaus

Auch wenn Monika Pock (ÖVP) erst am Mittwoch als Bürgermeisterin angelobt wurde, ist die Arbeit für sie schon wenige Stunden nach dem Wahlsieg losgegangen. Das erste Projekt: den Bau des Feuerwehrhauses in Neuhaus am Klausenbach wieder zurück an den Start zu führen. Bereits wenige Tage vor der Wahl, war um den Bau eine politische Diskussion entbrannt.

Die ÖVP, die auch vor den Wahlen die Mehrheit im Gemeinderat hatte, wollte trotz gemeinsam gefasstem Grundsatzbeschluss, die Umsetzung des Projekts mit der Projektentwicklung Burgenland (PEB) nicht wohlwollend zur Kenntnis nehmen, vor allem wegen der veranschlagten Baukosten.

„Aber“, so Pock, „auch wegen der drohenden Hochwassergefahr, die der ausgewählte Standort beim Freibad mit sich bringe und der erst in einem aktuell erstellten Gutachten bescheinigt wird.“ Gemeinsam will man jetzt die Pläne überdenken und mit dem Projekt zurück an den Start. „Zuerst will ich jetzt einmal ein Gespräch mit der Feuerwehr führen“, stellt Pock klar.

Vom Bürgermeister zum Gemeinderat

Neuigkeiten hingegen gibt es auch von Pocks Vorgänger, Reinhard Jud-Mund (SPÖ). Er will nach der verlorenen Bürgermeisterwahl den Vizebürgermeister nicht annehmen.

„Wenn man zu einer Wahl antritt, dann muss man damit rechnen, dass man verliert. Und wenn man, so wie ich, einmal Bürgermeister war und dann Vize sein soll, dann muss man wissen, dass da nichts G‘scheites herauskommt. Ich übernehme die Verantwortung und mache einen klaren Schnitt“, erklärt Jud-Mund, der aber sein Mandat als Gemeinderat behält.

Das Amt des Vizebürgermeisters, das der SPÖ zusteht, soll Rudolf Rogatsch übernehmen. Seiner Nachfolgerin wünscht Jud-Mund alles Gute: „Jetzt hat sie die Chance, sich zu beweisen. Dazu wünsche ich viel Glück und vor allem viel Durchhaltevermögen“, gibt sich Jud-Mund als sportlicher Verlierer.

Ein Neustart

