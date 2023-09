100 Jahre Künstlerdorf-Gründer Feri Zotter

Zum Fest kamen neben den vielen Besucherinnen und Besuchern auch viele Familienangehörige des Gründers Feri Zotter. Musikalisch umrandet wurde die Gedenkfeier und Ausstellung von den Rudersdorfer Streichern, die Stücke von Giuseppe Sinopoli, Jenö Takàcs, Philipp Glass und Karl Schönfeldinger zum Besten gaben.

Im Rahmen der Ferti Zotter Ausstellung war heuer erstmals auch ein interantionales Druckgrafiksymposium mit Eva Möseneder, Birgit Sauer, Josef Kern, Kalina Strzalkovski, Nestor Kovachev, Tatjana Hirschmugl und Willy Puchner. Für das Projekt „wissen.schafft.kunst“ wurden die KünstlerInnen eingeladen, sich mit der Thematik des Metamorphosenbildens in Form von Serien unter der Verwendung von druckgrafischen Techniken in der Werktstatt des Künstlerdorfes Neumarkt an der Raab auseinanderzusetzen.

Feri Zotter gründete nicht nur den immer noch aktiven „Kulturverein Neumarkt an der Raab“ zusammen mit Alfred Schmeller und Eduard Sauerzopf im Jahr 1964, er war auch der erste Leiter der Burgenländischen Landesgalerie im Schloss Esterházy in Eisenstadt.

Zur Gründung des Künstlerdorfs kam es durch einen Zufall: Feri Zotter (geboren 1923 in Neumarkt), Landeskonservator Alfred Schmeller und Lehrer Eduard Sauerzopf wollten „nur“ den Abriss einer alten Rauchküche verhindern, und machten daraus ein Atelier. Mit Unterstützung vom damaligen Kulturlandesrat Fred Sinovatz und mit der Zeit immer mehr adaptierten Gebäuden, in denen Künstler leben und schaffen können, entstand daraus das Künstlerdorf in seiner heutigen Form.