Kosten von 100.000 Euro Land übernimmt Künstlerdorf Neumarkt an der Raab

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (Mitte) und Petra Werkovits (3.v.l.) mit einer Schulklasse der HTL Hallein, die das Künstlerdorf im Ortsteil Neumarkt an der Raab (Gemeinde St. Martin an der Raab) besuchten. Foto: Landesmedienservice Burgenland, DANIEL FENZ