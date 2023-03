Neues Geschäft bietet alles für die Vierbeiner

Bereits seit 2015 gibt es das Geschäft, damals in Jennersdorf. „Am Anfang war es das Geschäft meines Mannes. Wir hatten den Standort in Jennersdorf und dazu den Onlineshop“, erklärt die jetzige Besitzerin Andrea Brückler.

Danach folgte das Aus für das Geschäft in Jennersdorf, der Onlinevertrieb blieb aber. „Es war damals so, dass sich mit der Familie das alles zeitlich nicht so ausgegangen ist. Dann habe ich mit Beginn dieses Jahres das Geschäft von meinem Mann übernommen“, so Brückler. Nachdem aufgrund des Onlineshops das Lager sowieso bei der Familie zu Hause ist, beschließt Andrea Brückler, wieder ein Geschäft zu eröffnen, diesmal in Neumarkt.

„Wir haben alles, was Hunde brauchen. Angefangen vom Futter, über Halsbänder und Leinen bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln“, erklärt Brückler.

Das Geschäft hat mittwochs und freitags am Nachmittag geöffnet, es ist auch eine telefonische Terminabmachung mit der Chefin möglich. „Da es sowieso bei mir zu Hause ist, kann man dann auch am Wochenende einen Termin ausmachen, wenn ich Zeit habe“, erklärt sie. Außerdem sei zu betonen, dass der Onlineshop auch weiterhin in Betrieb sei.

