Die Jennersdorfer Restauratorin Germana Wolf widmet sich nicht nur großen Projekten (zum Beispiel die Wand- und Deckenmalereien unter anderem in den Pfarrkirchen Mogersdorf, Maria Bild und St. Michael).

Hüpfel

Es macht ihr auch besondere Freude, sich den „kleinen“ Zeichen der Volksfrömmigkeit zu widmen. So wurde nun rechtzeitig vor Ostern ein Wegkreuz in Neumarkt an der Raab, dem der Zahn der Zeit schon sehr zugesetzt hatte, restauriert und wieder aufgestellt. Es mussten abgewitterte Teile der Skulpturen ergänzt und die Figuren farblich neu gefasst werden.