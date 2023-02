Nach Ölaustritt: Ursache soll final erforscht werden

Nachdem bereits Ende Dezember ein Ölfilm auf der Raab schwamm und durch eine Ölsperre beseitigt werden musste, gab es vor zwei Wochen denselben Alarm. Wieder war Öl auf der Raab zu finden. Für Bezirkshauptmann Hermann Prem ist es nun an der Zeit, der Ursache auf den Grund zu gehen.

„Ende Februar schauen wir uns das Ganze noch einmal an und dann können wir endgültig sagen, woran es gelegen hat“, erklärt er.

Für den Geschäftsführer der Kraftwerksbetreiber, Klaus Jank aus Oberösterreich, eine unangenehme Geschichte: „Ich war dann persönlich vor Ort und habe es mir angesehen. Es war eine Verschmutzung und das Kraftwerk wurde gereinigt. Jetzt läuft es wieder und es sollte nicht noch einmal passieren.“ Die Ursache für den Ölfilm im Dezember will er nicht bei seinem Kraftwerk sehen.

„Das kann theoretisch von der Natur selbst, aber auch von einem Oberlauf kommen. Von unserem Kraftwerk war aber nur der Austritt im Februar.“ Prem will das weder bestätigen noch dementieren: „Wir warten auf den Abschlussbericht.“

Obwohl also noch nicht endgültig geklärt ist, wo das Öl genau herkam, beruhigt der Kraftwerksbetreiber: „Das Öl ist biologisch abbaubar. Auch in der Vermischung mit dem Wasser besteht überhaupt keine Gefahr. Hier fließen pro Sekunde bis zu 10.000 Liter Wasser durch und es sind gerade einmal 0,25 Liter Öl ausgetreten. Es schaut wild aus, aber in der Menge ist das Öl ungefährlich.“

In eine ähnliche Kerbe schlägt Prem. „Mir war vor allem wichtig, dass jetzt keine Gewässerverunreinigung mehr besteht und das ist durch die Ölsperren der Fall. Alles Weitere werden wir Ende des Monats sehen.“

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.