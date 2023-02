Familienhaus in Eltendorf stand in Flammen

Schreckliche Szenen spielten sich am Mittwoch, dem 15. Feber, in Eltendorf ab. Vor etwas mehr als einer Woche – am genannten Mittwoch gegen 14.30 Uhr – brach in einem Familienhaus in Eltendorf im Dachgeschoss ein Brand aus. Trotz schnellem Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand nur schwer unter Kontrolle gebracht werden, das Haus brannte schließlich völlig ab und ist nicht mehr bewohnbar. Insgesamt zwölf Feuerwehren aus den Bezirken Jennersdorf und Güssing standen fast neun Stunden im Einsatz.

Gröber verletzt wurde beim Brand zum Glück niemand, die Tatsache des komplett abgebrannten Hauses stellt für die Familie aber eine Herausforderung dar. Seitens der Gemeinde reagierte man mit einem Spendenkonto. Unter dem Kennwort „Brandschicksal Eltendorf“ (IBAN: AT09 3302 7035 0370 0358) kann geholfen werden.

Die Ursache für den Großbrand war zu Wochenbeginn indes noch unklar. Laut der ursprünglichen Alarmierung der Feuerwehr war der Batteriespeicher der Photovoltaikanlage in Brand geraten. „Dem war schließlich aber nicht so“, erklärte Martin Ernst vom Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf zu Wochenbeginn auf BVZ-Nachfrage. Mit den finalen Ermittlungen ist die Polizei beauftragt. Dort hieß es von der Pressestelle am Dienstag, dass noch nachgeforscht werde: „Die genaue Brandursache ist noch unbekannt. Ob vielleicht doch die Photovoltaikanlage ausschlaggebend war oder es einen anderen Grund für den Brand gab, kann noch nicht gesagt werden.“

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.