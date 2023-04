Verstärkung für First Responder

Werbung

Oft zählt bei einem Notfall jede Sekunde. Ein wichtiger Baustein bei der Hilfe sind hier die First Responder des Roten Kreuzes, die auch in Mühlgraben tätig sind. Mit knapp 400 Einwohnern ist die Gemeinde zwar nicht die größte, aber in Sachen Freiwilligkeit ganz vorne dabei, denn seit Kurzem gibt es gleich zwei ausgebildete Ersthelfer. First Responder Rudolf Halb hat nämlich mit Alexander Propst einen Kollegen bekommen. Propst, ist Student und im Gemeinderat aktiv und engagiert sich auch beim Roten Kreuz. Bürgermeister Fabio Halb dazu: „Die bestmögliche sanitätstechnische Notfallversorgung ist unserer Gemeinde ein großes Anliegen und wir freuen uns zu dieser mit einem weiteren First Responder in der Gemeinde helfend beizutragen.“ Um dem Neo-First Responder auch die entsprechende Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, hat die Gemeinde einen First Responder Rucksack sowie ein Defibrillator angekauft und übergeben.

