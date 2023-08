Sportlicher Nachmittag mit ÖVP-Radlrunde

Am Sonntag veranstaltete die ÖVP St. Martin/Raab wieder ihre traditionelle Radltour. ÖVP-Gemeindeparteiobmann Siegfried Niederer konnte neben Bundesrat Bernhard Hirczy, Bezirksparteiobmann Philipp Kohl, Bezirksseniorenbundobmann Willi Thomas, GF Eva Winkler auch viele Funktionäre der Ortsgruppe von St. Martin und zahlreiche Besucher begrüßen. Viele Radfahrer sind der Einladung gefolgt und haben nach einer Runde mit dem Fahrrad einen gemütlichen Nachmittag in der Martininhalle verbracht. Auch Bezirksparteiobmann Philipp Kohl bewältigte die Strecke, die über Oberdrosen zurück nach St. Martin führte. Der Hauptpreis bei der Verlosung war, passend zur Veranstaltung, ein Fahrrad. Tatjana Fischer aus Eisenberg ist die glückliche Gewinnerin. "Unser Ziel ist es, unsere Bürger zum Radfahren zu animieren, und sie zu den schönen Plätzen unserer Gemeinde zu führen. Nach der Labstation auf halber Strecke gab es am Ende für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer ein Grillhendl", fügt Gemeindeparteiobmann Siegfried Niederer an.

Das Team der Jungen ÖVP versorgte die Gäste mit selbstgemachten Mehlspeisen. Siegfried Niederer, Philipp Kohl, Sebastian, Daniel, Bernhard Hirczy, Michaela und Eric kümmerten sich darum. Foto: ÖVP, ÖVP