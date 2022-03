Daheim in Fehring

Leiterplatten- und Verbindungslösungen von AT&S finden sich in High-Tech Produkten rund um den Globus. Das Unternehmen mit einem Produktionsstandort im oststeirischen Fehring und der Konzernzentrale in Leoben-Hinterberg arbeitet schon heute an Technologien von morgen.

High-End Leiterplatten des Weltmarktführers

Von Hochleistungsrechnern über Smartphones, Hörgeräten und Fahrerassistenzsystemen bis hin zu Industrierobotern – Leiterplatten spielen als Herzstück von Elektronik-Anwendungen und High-Tech Geräten eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, immer größer werdende Datenmengen immer schneller zu verarbeiten.

Verbindungslösungen von AT&S stecken in den unterschiedlichsten Applikationen unserer modernen Welt. Die High-End Leiterplatten des Weltmarktführers aus der Steiermark ermöglichen beispielsweise schnellste Kommunikation in modernen Smartphones, leisten einen Beitrag zur Mobilität von morgen und erlauben neue Ansätze bei Diagnose und Behandlung in verschiedensten medizinischen Bereichen.

Insbesondere die anhaltend starke Nachfrage nach hochwertigen IC-Substraten bietet AT&S erhebliche Wachstumschancen und eröffnet spannende Möglichkeiten für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

AT&S verbindet die Nanonwelt mit der Mikrowelt

Bereits 2016 startete AT&S in Chongqing (China) die erste Serienproduktion von High-End-IC-Substraten. IC-Substrate bieten leistungsstarke Verbindungen zwischen der Nanowelt der Mikrochips und der Mikrowelt der PCBs. Diese Technologien werden im High-Tech-Performance-Computing, in Rechenzentren, für 5G-Anwendungen, in der Automobilindustrie und in der künstlichen Intelligenz eingesetzt.

Weitere Investitionen in ein zusätzliches Werk in Chongqing im Jahr 2019 und die Entscheidung, 2021 ein neues Werk in Kulim (Malaysia) zu bauen und in ein Forschungs- und Entwicklungszentrum mit angeschlossener Kleinserienproduktion in Leoben zu investieren, stärken die Position von AT&S in dieser Zukunftstechnologie.

Von der Steiermark aus rund um die Welt

Die insgesamt 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – rund 1.500 davon am Konzernhauptsitz in Leoben-Hinterberg und etwa 440 im oststeirischen Fehring – erarbeiten Tag für Tag neue Lösungen und Technologien für die innovativsten Konzerne der Welt.

Mit weiteren Produktionsstandorten in China, Korea, Indien und bald auch in Malaysia sowie Vertriebsbüros in den USA, Japan, Taiwan und anderen asiatischen Ländern ist AT&S international aufgestellt, um die Anforderungen der jeweiligen Kunden bestmöglich erfüllen zu können.

„We care about people“ wird bei AT&S groß geschrieben

Die Internationalität des Konzerns eröffnet auch vielfältige Möglichkeiten für die Mitarbeiter: AT&S bietet ein spannendes, modernes und internationales Umfeld.

Die Einsatzgebiete reichen dabei von der Leiterplattenfertigung und Produktentwicklung über produktionsnahe Bereiche bis hin zu Overhead-Funktionen. Flexible Arbeitszeiten, ein wertschätzender Umgang und eine ganze Reihe an Entwicklungsmöglichkeiten runden das Angebot für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab.

Das AT&S-Mission Statement „We care about people“ ist nicht bloß ein Slogan, sondern ein täglich gelebter Wert. Die Unternehmenskultur ist auf persönliches Wachstum ausgerichtet und auf eine Leistungsmentalität, um erfolgreich die globalen Kunden zu bedienen.

Für AT&S geht es darum, interessante Perspektiven für die Mitarbeiter zu schaffen, Talente zu fördern und mit entsprechenden Maßnahmen auch langfristig an das Unternehmen zu binden. Wer an den Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft arbeiten will, ist bei AT&S genau richtig.

Die Technologien und Produkte, die wir mit unseren Leiterplattenlösungen ermöglichen, gehören zu den spannendsten auf der ganzen Welt. Und das soll sich natürlich auch in einem modernen und zukunftsorientierten Arbeitsumfeld widerspiegeln.

Weitere Informationen: www.ats.net.

