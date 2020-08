In den nächsten drei Jahren steht die Mittelschule in Jennersdorf auch in den Ferien nicht still. Es werden zahlreiche Arbeiten am Gebäude erledigt. Neben neuen Dachfenstern wurden auch neue Projektoren angekauft. Auch Malerarbeiten stehen an. Für zehn Klassen gab es außerdem neue Klassenschränke, sowie Schülertische und Schülersessel. Ebenfalls wurde ein neuer Server inklusive Netzwerkkomponenten für die Mittelschule in Jennersdorf angekauft.

Friedhof wurde auf Vordermann gebracht

In den letzten Monaten wurden immer wieder aufgelassene Gräber professionell entfernt. Außerdem wurden die Gehwege Instand gesetzt und das Reststoffzentrum am Parkplatz hergerichtet. Neu ist auch ein Nebeneingangstor an der nördlichen Seite des Friedshofs, dass eine bessere Benützung garantieren soll. Dieses wurde auch mit Handläufen versehen. Auch die Aufbahrungshalle wird neu gestaltet.

Die Maler- und Tischlerarbeiten wurden dabei an regionale Unternehmen vergeben.

Der Bauausschuss und seine vielen Projekte