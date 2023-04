Pkw gegen Lkw Ehepaar bei Unfall schwer verletzt

Lesezeit: 2 Min Carina Fenz

Das Ehepaar aus dem Bezirk Bruck an der Mur wollte mit dem Pkw von Ungarn kommend auf die L 116 abbiegen. Dabei dürften sie den herannahenden Lkw übersehen haben. Trotz Notbremsung und Ausweichmanöver des Lkw-Lenkers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Foto: Feuerwehr Mogersdorf, Schwartz

