Am 7. März 2019 fand am Gymnasium Jennersdorf eine Podiumsdiskussion über das Thema - verschiedene Wege zum Fußballprofi, statt. Die Bühne war mit 5 Fußballexperten (Werner Gregoritsch, Martin Stranzl, David Tauschmann, Philipp Kohl und Christian Zach) hochkarätig besetzt. Die anwesenden Lehrer, Schüler, Gäste, etc. hörten verschiedene Ansichten (vom Breitensport bis hin zum Profisport), ob es heutzutage noch möglich ist, ohne jemals eine Akademie besucht zu haben, es in den Spitzensport zu schaffen.

Die Diskussion war ein voller Erfolg!