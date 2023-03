ÖVP Bezirk Jennersdorf: Pumm zieht sich aus Rennen zurück

Werbung

„Wer macht das Rennen?“, hieß es in den vergangenen fünf Wochen in der Bezirks-VP. Philipp Kohl aus Mogersdorf und Michaela Pumm aus Heiligenkreuz haben sich um die Nachfolge von Bernhard Hirczy als Bezirkspartei-Chef beworben.

Wenige Tage vor der Wahl, zum neuen Bezirkspartei-Obmann der ÖVP, die am Samstag, dem 18. März (19 Uhr) beim Bezirksparteitag in Eltendorf über die Bühne geht, wurde jetzt bekannt, dass sich Pumm aus dem Rennen zurückgezogen hat. Im Gespräch mit der BVZ bestätigt Pumm ihre Entscheidung. „Der Rückzug der Bewerbung erfolgte aus privaten Gründen“, hält sich Pumm knapp, betont aber, dass sie sich nicht aus der Gemeindepolitik zurückzieht.

Philipp Kohl stellt sich der Wahl zum Bezirksparteiobmann der ÖVP. Foto: Simon Knaus

Auf Kohl, der sich am kommenden Samstag jetzt keinem Gegenkandidaten mehr stellen muss, wartet ein Start-Ziel-Sieg, wenn auch mit etwas Gegenwind, wie hinter vorgehaltener Hand parteiintern zu erfahren war. „Ich bin nicht angetreten, um gegen jemanden zu gewinnen, sondern um das Amt anzutreten. Für mich ändert sich daher persönlich wenig, auch wenn sich die Ausgangslage natürlich verändert hat“, meint Kohl, der aber sehr wohl sagt, dass er sich bei einem Antreten von Pumm ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“ erwartet hätte. „Es wäre sicher sehr eng für uns beide geworden“, meint Kohl. Für Kohl, der bislang in der zweiten Reihe der Partei fungierte, stehen viele Herausforderungen für die Zukunft am Programm: „Es gibt einige Dinge, wie die interne Kommunikation, Strategie und den Informationsfluss, den es schnell zu korrigieren gilt. Nach außen hin muss es in der Partei wieder mehr Geschlossenheit und Einigkeit geben“, spricht Kohl die „Probleme der Vergangenheit an“.

Pumm, die bislang eine der Stellvertreterinnen von Bernhard Hirczy war, wird auch aus dem Bezirksparteivorstand ausscheiden. „Für die Partei ist das sehr schade, aber Michaela Pumm ist jederzeit auch weiterhin eingeladen, mitzuarbeiten“, erklärt Kohl. Neben Pumm, wird auch Diethard Mausser für kein Amt mehr kandidieren. Als künftige Stellvertreter stehen Bürgermeisterin Monika Pock (Neuhaus am Klausenbach) sowie die Vizebürgermeister Siegfried Niederer (St. Martin an der Raab), Alexander Ganev (Minihof-Liebau) und Stefan Fuchs (Rudersdorf) sowie Jens Willgruber (Heiligenkreuz) zur Wahl.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.