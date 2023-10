„He Doppeldecker, amol die Nummer Zwa bitte!“

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser. Die folgenden Zitate sind zwar hochdeutsch ausformuliert, doch bitte im Jennersdorfer Dialekt zu verstehen - wer Milo Nemling (und seine Bandkollegen) kennt, weiß, wie das gemeint ist. 2014 haben die vier Südburgenländer das erste Mal in der heutigen Doppeldecker-Formation gespielt und gleich gemerkt, dass das gut passt - immerhin bringen Milo (Gitarre/Gesang), Manuel (Gitarre/Gesang), Oli (Bass) und Georg (Schlagzeug) jeder für sich gut 20 Jahre Erfahrungen mit, sowohl auf ihrem Instrument, als auch bandmäßig. So stehen sie heute in ihrem Proberaum in Krobotek mit den obligatorischen Kaminwurzerl, die laut Manuel bei keiner Probe fehlen dürfen, und erzählen drauf los.

Manuel: „Georg und ich waren mal zusammen mit einigen anderen Leuten in der Coverband 'D*fect'. Das war eine Partyband und wir waren auch immer anders verkleidet bei den Auftritten; zum Beispiel als Krampus, Bienen, Schaffner, Straßenarbeiter und so. Irgendwann ist Milo dann dazugekommen und hat der Band vollen Auftrieb gegeben; wir haben dann nur mehr AC/DC und Iron Maiden gecovert und uns schließlich AC Maiden genannt. Als Georg zu viele andere Bands am Start hatte, lösten wir uns auf.“

Manuel und Milo haben zu zweit weitergemacht, herumprobiert, auf Deutsch gesungen und Texte über alles Mögliche - wie beispielsweise Kuchen backen - geschrieben. Georg: „Das war eh bissl' wie eine Fortsetzung von 'D*fect'. Das war eine witzige Zeit, und da hat es auch noch eine Musikszene gegeben in Jennersdorf. Wir merken momentan schon, dass es keine jungen Bands mehr gibt und die lokale Bandszene ziemlich geschrumpft ist.“

Nach der Auflösung der alten Band um 2011 herum und der zweijährigen Kreativphase von Manuel und Milo, deren Ergebnis rund 30 Austrorock-Nummern war, wollten sie endlich wieder was machen, endlich wieder zurück auf die Bühne: Es war die Geburtsstunde der Doppeldecker. Milo: „Der Stangl Oli war dann auch gleich gefunden für den Bass, weil er und ich unsere musikalischen 'Gehversuche' schon zusammen unternommen und viel zusammen gespielt haben. Georg war als Drummer unser erster Ansprechpartner, weil er schon bei 'D*fect' Schlagzeug gespielt hat.“

Vom Dreiländereck auf Japan-Tournee

Das erste Album mit dem von einfallsreichtum zeugenden Namen „1“ erschien 2016, die EP „Lass uns noch einmal...“ kurz danach. Das neue Album „2“ wird voraussichtlich im Spätherbst erscheinen. Zugegebenermaßen ist die Albumnamenwahl nicht mangelnder Kreativität zuzuschreiben; an der fehlt es in der Band, die das Dreiländereck, den Geschriebenstein, Autodrom, Kernöl, ein Schnapsturnier und viele andere Sachen besingt, sicher nicht. Ganz nach Led Zeppelin-Manier wurde sie getroffen, aber musikalische Vorbilder sind dann doch andere: „Die Texte von EAV und die Riffs von Van Halen!“, ruft Milo begeistert aus. Für Manuel ist es die Band „Europe“, Drummer Georg ist das Rockgenre am liebsten. Oli zählt „John Entwistle, Flea, Billy Sheehan, Milan Nemling und Willi Resetarits“ auf und fügt als sein persönliches Ziel mit Doppeldecker an: „Möglichst viele Liveauftritte mit gutem Buffet und Bier!“. Manuel träumt von der Ferne: „Ich würd' gern eine Japan Tour spielen; da würden wir die Christa vom Polanetz mitnehmen, dass sie Doppeldeckerbrote richtet“ - die waren nämlich namensgebend für die Band.

Milo und Georg verfolgen ein anderes Ziel: „Wir wollen den Zuhörern für die Zeit des Konzerts den Alltag ein bisschen vergessen lassen und gute Geschichten erzählen.“ Wer sich die Zeit bis zur Erscheinung von „2“ vertreiben will und auf die Musik der Doppeldecker neugierig geworden ist, kann zum Niederer Baumarkt in Jennersdorf spazieren - dort sind „1“ und „Lass uns noch einmal...“ nämlich auch erhältlich. Wird „2“ das letzte Album sein? „Sicher ned!“, sind sie sich alle einig und legen halt einmal mehr los, mitten in Krobotek.

"Solange wir eine Gelegenheit zum Spielen haben, werden wir weitermachen." Ein Schnappschuss vom Konzert im OHO (Oberwart). Foto: Fotografie Mike