Wasserrettung Jennersdorf setzt ein Zeichen

Die Wasserrettung Jennersdorf setzte erneut ein starkes Zeichen für Sicherheit im Wasser und veranstaltete erfolgreich den zweiten Rettungsschwimmer Ausbildungskurs dieses Jahres. Insgesamt nahmen 19 engagierte Männer und Frauen an dem Kurs teil, um ihre Fähigkeiten im Gewässerschutz zu erweitern. Die TeilnehmerInnen wurden in lebenswichtigen Rettungstechniken geschult und sind nun bestens vorbereitet, um anderen Menschen in Notlagen zur Seite zu stehen.

Die Wasserrettung Jennersdorf blickt stolz auf die erfolgreiche Ausbildung ihrer neuen RettungsschwimmerInnen und freut sich auf ihre wertvolle Unterstützung damit Schwimmen in unseren Gewässern wieder ein Stück sicherer wird.