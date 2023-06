ÖVP-Führung in Jennersdorf vorerst geklärt

ÖVP-Urgestein Edmund „Munki“ Potetz wurde im Zuge der vergangenen Gemeinderatssitzung zum neuen Fraktionssprecher der ÖVP gewählt, nachdem Gabriele Lechner ihre Funktion vor Kurzem zurückgelegt hat. Aus den Reihen des Gemeinderats rückt Anneliese Fürstner als Stadträtin nach und der bisherige VP-Ersatzgemeinderat Elias Spitzer wurde als vollwärtiges Gemeinderatsmitglied angelobt. Angesichts der Rücktritte zeigt sich Fürstner aber voller Zuversicht, was die Zukunft der ÖVP Jennersdorf betrifft. „Rücktritte kann es immer geben, aber es muss danach auch weitergehen“, meint Fürstner. Als Oppositionspartei werde man dem Gemeinderat weiter auf die Finger schauen; „jetzt sind wir sozusagen eine Kontrollpartei. Und grundsätzlich haben wir vor in dieser Aufstellung zu bleiben, aber natürlich kann man nie sagen wie es morgen ausschaut. Und uns stört es nicht, dass Munki weder Handy noch Computer hat. Wir kommen damit zurecht“, bezieht sich Anneliese Fürstner auf die Misstöne des Gemeinderats, dass Potetz weder per Smartphone noch E-Mail erreichbar ist und so seine Rolle als Fraktionssprecher ausüben möchte.

Franz Müller: „Mich hat keiner gefragt“

Im BVZ-Gespräch sorgt Potetz dann aber für eine Überraschung - auch, um dem „leidigen“ Thema mit der Erreichbarkeit vorzubeugen. „Auch ich werde in Zukunft ein Handy haben“, lässt Potetz aufhorchen. Als langjähriger Gemeinderat soll es aber die Politik sein, mit der man sich besser beschäftigen sollte, so Potetz. „Wir hatten Veränderungen, ich bin mit Vorzugsstimmen in die neue Periode gekommen und jetzt sind wir zwar in der Minderheit, aber wollen kontrollieren und zusammenarbeiten. Es werden immer mehr Schulden gemacht; dem werden wir versuchen, entgegenzuwirken.“

Warum Franz Müller, ehemaliger VP-Stadtrat und nach wie vor Erster auf der Nachrückungs-Liste, nicht zurückkommt, beantwortet er ob der Gerüchte um eine Rückkehr am besten selbst: „Es stimmt nicht, dass ich zurückkomme. Ich bin zwar der Nächstgereihte, aber mich hat keiner gefragt. Sonst hätte ich mir das überlegt. Die aktuelle Situation in der ÖVP schätze ich als sehr schwierig ein, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der besagte Neuaufbau ist.“ Müller überlege, ob er sich von der Liste streichen lässt oder nicht.