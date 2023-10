Imbiss: „The Coldea“ feierlich eröffnet

Alexandru Coldea steigt damit in die Fußstapfen von seinem Vorgänger Helfried Reichl. Landtagsabgeordnete und Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst gratulierte mit vielen anderen Ehrengästen dem neuen Gastwirt zur Eröffnung und wünschte ihm viel Erfolg. Pfarrer Lijo erteilte Alexandru und seinem Lokal seinen Segen. Durch seine Fußballkarriere beim Rohrbunner SVR fühlt sich der Stegersbacher in Rohrbrunn sehr heimisch und verwirklichte so seinen Traum vom eigenen Lokal. Neben Getränken werden im „The Coldea“ auch verschiedene kleine Imbisse angeboten. Geöffnet ist der Imbiss immer am Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 22 Uhr sowie Freitag, Samstag und Sonntag von 9 bis 22 Uhr.