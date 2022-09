Rudersdorf-Berg Nächste Medaille für die „Fire-Girls“

Lesezeit: 2 Min Richard Vogler

Frauen-Power. Rang zwei und drei nahmen die Feuerwehrdamen aus Rudersdorf-Berg vom Bundesfeuerwehrleistungsbewerb in St. Pölten mit nach Hause. Foto: FF Rudersdorf-Berg

W as für eine Saison - zuerst die Weltmeisterschaft in Slowenien und jetzt noch der Bundesbewerb in St. Pölten, wo die Damengruppe der Feuerwehr Rudersdorf-Berg den 3. Platz erreicht hat. Und beim Bundes-Fire-Cup, den es zum ersten Mal gab, holt man sogar Platz 2.