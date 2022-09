Überraschender Trauerfall: Feuerwehr verliert Kommandanten

Feuerwehrkommandant Christian Leitgeb ist am 15. September völlig unerwartet im 48. Lebensjahr an einem Herzinfarkt verstorben. Für die ganze Feuerwehr ist die Nachricht ein Schock.

„Christian Leitgeb war jetzt seit fünf Jahren unser Kommandant. Da ist viel weitergegangen, sei es mit dem Zubau zum Feuerwehrhaus oder die Erfolge mit den Damen. Er war außerdem mehr als nur ein super Kommandant, er war ein sehr guter Freund“, so Kassier Franz Weber.

„Durch seine Kompetenz und seinen Tatendrang war Christian Leitgeb weit über die Grenzen von Rudersdorf-Berg hinaus bekannt und geschätzt“, so die Feuerwehr. „Der Verlust reißt ein großes Loch in unser aller Herzen. Eines kann uns jedoch niemand nehmen, und zwar die vielen schönen Stunden, Erinnerungen und Momente die wir uns gemeinsam geschaffen haben. Der Himmel ist nun um einen Engel reicher, welcher seine schützende Hand über uns hält.“

Christian Leitgeb war Kommandant der Feuerwehr Rudersdorf-Berg, dessen Damenteam sich Weltmeister nennen kann und auch heuer bei der Olympiade in Slowenien am Start war. Das größte Projekt von Christian Leitgeb war der Zubau beim Feuerwehrhaus. Dessen Einweihung kann er jetzt nicht mehr miterleben.

„Er kann bei der Einweihung seines Herzenprojektes leider nicht mehr mit dabei sein. Wir haben ihn am Wochenende aber im neuen Zubau aufgebahrt. So konnten wir noch einen gemeinsamen Abend verbringen und uns angemessen von ihm verabschieden. Er wird immer einen besonderen Platz in seinem Herzensprojekt, dem Feuerwehrhaus, haben. Alles in allem war das ein sehr würdiger Rahmen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen“, so ein sichtlich mitgenommener Franz Weber.

Abschließend streicht er noch hervor, wie sehr Christian Leitgeb fehlen wird: „Er war zu 100 Prozent Kommandant und noch dazu ein toller Kamerad und sehr guter Freund. Er ist für unsere Feuerwehr unersetzbar und ich wünsche seiner Familie und seinen Freunden und Angehörigen alles Gute in dieser schweren Zeit.“

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.