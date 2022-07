Ein Viertel wohnt in OSG-Bauten

Werbung Den Sommer genießen Anzeige Ein Besuch in der Therme Bük lohnt sich

„Über 500 Menschen wohnen in OSG-Bauten, das ist ein Viertel der Rudersdorfer Bevölkerung“, stellte OSG Obmann Alfred Kollar die Statistik auf. Am Lahnbach wurde der Spatenstich für einen Wohnkomplex mit sechs Wohnungen begangen, mit voraussichtlichem Bauende 2023.

Bei der Baustelle der vier Reihenhäuser in der Sattlerstraße (zur Linde) wurde am Montag die Gleichenfeier zelebriert und gleichzeitig die zweite Bauetappe gestartet. Vier Reihenhäuser in der Neckamgasse werden alsbald übergeben. In Dobersdorf soll heuer noch mit dem Bau gestartet werden; dort entstehen laut Plan vier Reihenhäuser.

„Der Trend zum Bungalow ist erkennbar, auch wegen der Barrierefreiheit. Neben den Reihenhäusern in der Sattlerstraße sollen somit vier weitere, südöstlich ausgerichtete Bungalows entstehen, in der Größe von 85 bis 100 Quadratmeter Wohnfläche und Lagerraum. Über den Winter wird projektiert, sodass im März 2023 die Bauarbeiten gestartet werden können. Hoffentlich beruhigt sich bis dahin auch die Preislage bei den Baumaterialien“, verkündete Alfred Kollar.

