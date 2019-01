Friedenslicht in Laterne löste Wohnhausbrand aus .

Eine seit Weihnachten in einer Laterne brennende, etwa 70 Zentimeter große Kerze - ein sogenanntes Friedenslicht - hat in der Nacht auf Mittwoch im südburgenländischen Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) einen Wohnhausbrand ausgelöst. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.