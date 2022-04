Kampf dem Schilder-Dschungel

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

In Rudersdorf gilt seit der Gemeinderatssitzung eine 30er-Geschwindigkeitsbeschränkung im gesamten Ort, außer auf Vorrangstraßen. „Wir können jetzt den Schilderwald wegräumen und es soll mehr auf die Rechtsregel geachtet werden“, erklärt Bürgermeister Manuel Weber (ÖVP).

Vizebürgermeister David Venus und seine SPÖ, die den Antrag dazu stellten, ist ebenfalls erfreut über den Beschluss: „Dass die Verkehrsschilder wegkommen, wäre unser Ziel. Ich kann mir das in Rudersdorf so wie im Bereich der Stadthalle in Fürstenfeld vorstellen. Dort sind die „R“ für die Rechtsregel auf den Straßen aufgemalt.“

Ab 2023 wird übrigens auch der Kauf des Klimatickets für alle Rudersdorfer von der Gemeinde gefördert. Die Förderrichtlinien werden dazu noch erarbeitet und darin auch die Höhe festgelegt.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.