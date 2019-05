161 Millionen Euro werden im heurigen Jahr im Burgenland für Infrastruktur ausgegeben. Etwas mehr als eine Million Euro fließt in den Neubau der Lahnbachbrücke in Rudersdorf.

„Im Zuge einer Brückenüberprüfung wurde festgestellt, dass die Brücke erneuert werden muss. Der Neubau ist wirtschaftlicher als eine Sanierung. Der Fahrzeug- und Fußgängerverkehr wird mittels lokaler Umfahrungsstraße aufrechterhalten“, erklärte der zuständige Landesrat Heinrich Dorner im Zuge der Präsentation des Bauprogramms für 2019.

Die Arbeiten an der knapp 60 Meter langen Brücke wird die Firma Klöcher Bau durchführen. In einem ersten Schritt wird derzeit eine Behelfsumfahrung fertiggestellt. Im Juni startet dann der aufwendige Brückenabbruch, parallel dazu beginnt der Neubau der Brücke. Mit einer Fertigstellung kann bis zum November gerechnet werden.

Der Neubau der Brücke erfolgt unter Aufrechterhaltung des Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs mittels lokaler Umfahrungsstraße in Absprache mit der Gemeinde Rudersdorf und der Behörde. Die Lahnbachbrücke wurde im Jahr 1931 als Zweifeldbrücke errichtet. Im Jahr 1986 wurde das Bachbett des Lahnbaches in Richtung Fürstenfeld verbreitert. Das bestehende Widerlager wurde in einen Pfeiler umgebaut und ein neues Widerlager Fürstenfeld errichtet. Dadurch entstand das derzeitige dreifeldrige Brückentragwerk.