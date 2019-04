„Es ist an Deutschland sucht den Superstar angelehnt“, erklärt Schulleiter Gerd Kirschner. Denn eine Jury, der unter anderem auch „Dietmar Bowling“ angehört, entscheidet, ob das Talent der Jüngsten für die Schule der Träume ausreicht - und dabei müssen sich die TeilnehmerInnen auch den ein oder anderen fiesen Spruch gefallen lassen. Ein Kooperationsprojekt der NMS Rudersdorf mit der Marktmusik Rudersdorf und der Zentralmusikschule Jennersdorf. Gespielt wird das Stück am 3. und 4. Mai, jeweils um 19.30, im Kultursaal in Rudersdorf. Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro und sind unter 03382/ 71560 erhältlich. Abendkassa: 10 Euro.