Um behördliche Aufgaben vom Bereich der Selbstverwaltung zu trennen, schreibt das neue burgenländische Feuerwehrgesetz die Bestellung eines Landesfeuerwehrdirektors vor. Unter sieben Bewerbern hat sich im Objektivierungsverfahren der Rudersdorfer Sven Karner durchgesetzt.

Karner tritt seinen Dienst zu Jahresbeginn für fünf Jahre an, eine Wiederbestellung ist möglich. Zu seinen Aufgaben gehören beispielsweise die Erlassung von Richtlinien zur Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie für die Ermittlung des Löschmittelbedarfs, erläuterte Tschürtz.

Der Landesfeuerwehrdirektor hat ein Anhörungsrecht bei der Errichtung und Auflösung einer Feuerwehr und bei der Erlassung der Dienstordnung für den Landesverband sowie für alle Feuerwehren. Der Landesfeuerwehrverband bleibe ein Selbstverwaltungskörper. An der Spitze steht weiterhin der Landesfeuerwehrkommandant.

Karner ist Mitglied der Feuerwehr Rudersdorf-Ort. Ebendort begann er 1994 mit dem Eintritt in die Jugendfeuerwehr seinen Werdegang. Nach dem Übertritt in den Aktivstand wurde er 2007 in die Funktion als Fachwart für gefährliche Stoffe berufen, welche er seit 2009 auch als Referent über den Bezirk Jennersdorf ausübt.

Mitarbeit am S7- Tunneleinsatzkonzept

In dieser Funktion konnte er maßgeblich am neuen Schadstoffkonzept mitarbeiten. Seit 2015 arbeitet er intensiv an einem Tunneleinsatzkonzept für die Feuerwehren, welche den insgesamt 3,6 km langen Tunnel auf der sich gerade in Bau befindlichen S7 betreuen werden. Auch auf die neue burgenlandweite einheitliche Einsatzbekleidung hatte Herr Karner maßgebenden Einfluss. Die Affinität zur Feuerwehr wurde mit der Ernennung zum stellvertretenden Bezirksfeuerwehrkommandanten im Jahr 2018 untermauert.

Nach dem Besuch der HTL für Elektrotechnik in Weiz besuchte Sven Karner die FH Pinkafeld in der Studienrichtung Gebäudetechnik und danach die Donau Universität in Krems mit dem Abschluss des Masterstudiums Fire Safety Management. Zusätzlich zu seiner beruflichen Ausbildung steht eine umfangreiche Feuerwehrausbildung im In-und Ausland zu buche.