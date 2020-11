Raffaele Montefusco betreibt die weit über die Grenzen bekannte Trattoria mit seiner Frau Elisabeth, die für ihre süditalienischen Spezialitäten, Suppen und Fischgerichte bekannt geworden ist. Der Sieg ging an die Pizzeria Fuith in Pinkafeld vor der Pizzeria Na-Nu in Grafenschachen. Im Burgenland-Voting stimmten 14,03 Prozent für die Rudersdorfer Trattoria Montefusco.