Ubuntu Trash Art Festival:„Kunst der Umwelt zuliebe verwerten“

Michel Heftich und sein Kulinarikpartner Bernhard Pranger laden jährlich zum Ubuntu Trash Art Festival in die Fritzmühle nach Rudersdorf ein. Im Fokus des Festivals stehen Recycling und Upcycling. Die Ausstellung soll zeigen, dass man der Umwelt zuliebe aus alten Gegenständen tolle Kunstwerke herstellen kann, ohne etwas wegzuwerfen. Die Kunstwerke können noch in den kommenden zwei Wochen in der Fritzmühle von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.