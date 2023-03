Volle Zustimmung für David Venus

Vizebürgermeister David Venus wurde bei der Generalversammlung der SPÖ mit 100 Prozent Zustimmung zum Ortsparteivorsitzenden gewählt. Auch seine beiden Stellvertreter, die Gemeindevorstände Thomas König und Manuela Molnar erhielten die volle Zustimmung.

Bei seiner Dankesrede honorierte der frisch gewählte Ortsparteichef das Vertrauen und zeigte sich dem Team erkenntlich für die Unterstützung. In seiner Rede zog Venus positive Bilanz über die Arbeit in der letzten Funktionsperiode, in die auch das historisch beste Ergebnis für die SPÖ bei der vergangenen Gemeinderatswahl fällt.

„Als Ziele für die nächsten Jahre wurde die Fortsetzung der inhaltlichen Arbeit festgelegt, um weitere Verbesserungen für die Gemeinde und die Bürgerinnen und Bürger zu erzielen. „Natürlich möchte man bei der nächsten Wahl auch endlich die Mehrheit der Volkspartei brechen und den Bürgermeister stellen“, ließ Venus mit einer Ansage aufhorchen.

Im Zuge der Generalversammlung nutzten auch die beiden neuen Bezirksparteivorsitzenden, Mario Trinkl und Fabio Halb die Gelegenheit, ihre Pläne für die Partei zu präsentieren. Das Gastreferat hielt Wolfgang Dolesch, Bürgermeister und Abgeordneter aus dem benachbarten steirischen Neudau.

