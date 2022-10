Weber legt zu, SPÖ holt sich Mandat von FPÖ

Werbung

Zweiter Antritt, zweiter Sieg: Für Bürgermeister Manuel Weber (ÖVP) gibt es nach den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen so gut wie nichts zu meckern. Der Ortschef wurde klar und mit einem Stimmenzuwachs von 1,55 Prozent in seinem Amt bestätig. Ein klarer Auftrag für ihn, weiterzumachen.

„Die harte, ordentliche und saubere Arbeit der letzten fünf Jahre wurde belohnt. Wir werden alles daran setzen, dass wir Rudersdorf und Dobersdorf in eine gute Zukunft führen“, zeigt sich Weber zufrieden.

Auch den großen Zuspruch bei der Bürgermeisterwahl sieht Weber als klaren Auftrag: „Ein stabiles Ergebnis und das freut mich in Hinblick auf so manchen Außreißer im Land ganz besonders“, resümiert er. Den klaren Arbeitsauftrag will der alte und neue Ortschef auch sofort umsetzen. „Bei uns hat die Arbeit auch im Wahlkampf nie aufgehört und ist auch einen Tag nach der Wahl gleich weitergegangen“, so Weber. Es gebe unzählige Projekte, die es in den nächsten Jahren umzusetzten gilt, sieht Weber die Entwicklung des S7-Gewerbegebiets, den Hochwasserschutz in Richtung Fürstenfeld und auch das Thema Erneuerbare Energie als Zukunftsthemen für seine nächste Amtsperiode.

Zufrieden mit dem Wahlausgang ist auch Vizebürgermeister David Venus, der sowohl in der Bürgermeisterwahl (+3,27 Prozent), als auch im Gemeinderat zulegen konnte (+ 1 Mandat). Lob für den Wahlerfolg der SPÖ gibt es dafür auch von SP-Bezirksvorsitzendem Ewald Schnecker, der sich 2017 noch der Bürgermeisterwahl in Rudersdorf stellte. „So ein Ergebnis hab ich nicht geschafft. Gratulation an David Venus und sein Team“, meint Schnecker. Und wirklich wahr — seit dem Jahr 1972 ist es das beste SPÖ-Ergebnis bei Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen.

Das „tolle Team“ und die „tolle Zusammenarbeit“ ist es auch, die David Venus als den großen Erfolg seiner Fraktion sieht. „Der Wahlausgang gibt uns Mut für die Zukunft. Wir haben gute Arbeit gemacht und das wollen wir auch in Zukunft machen“, spielt Venus auch auf die „gute Zusammenarbeit im Gemeinderat“ an.

„Auch, wenn wir nicht immer einer Meinung mit dem politischen Gegner sind, steht bei uns die Sachpolitik im Vordergrund und das ist auch in Zukunft so. Persönliche Befindlichkeiten spielen bei uns keine Rolle“, stellt Venus klar. Wenig zufrieden mit dem Wahlausgang kann hingegen die FPÖ sein, die ihr Mandat abgeben muss. Auch die MFG, die mit Devaki Schnecker in den Gemeinderat einziehen wollte, spielte keine Rolle.

