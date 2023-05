Wiedersehen nach 60 Jahren

Rudersdorf Von nah und fern reisten Mitte Mai ehemalige Schülerinnen und Schüler des Jahrganges 1962/63 der Hauptschule Rudersdorf für ein Klassentreffen im Berggasthof Pfingstl an. „Wir treffen uns seit der Schulzeit alle fünf Jahre. Das bedarf immer recht viel Vorbereitung, damit dann auch wirklich möglichst viele kommen können“, schmunzelt Hans Weinhofer, der die Treffen organisiert. Bei dem Diesjährigen waren 22 TeilnehmerInnen dabei, die vor 60 Jahren in Geschlechter getrennten Klassen die Schulbank drückten. „Wenn wir uns wieder treffen, ist das jedes Mal ein tolles Erlebnis, die Stimmung ist immer sehr gut und jeder hat viel zu erzählen“, meint Hans. In der Zukunft will dieser die Treffen in kürzeren Abständen, nämlich alle zwei Jahre, organisieren. „ Wir werden uns weiterhin regelmäßig treffen, solange wir können“, schaut Hans Weinhofer positiv in die Zukunft.



