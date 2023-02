Wände am Sportplatz in Rudersdorf beschmiert

Und jährlich grüßt das Murmeltier und dieses Mal traf es den Burgenlandligisten aus Rudersdorf: Unbekannte Täter beschmierten sehr wahrscheinlich in der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag die ehemals als Kabinen funktionierenden „Schuppen“ auf dem Trainingsplatz nahe des Hauptfeldes. Obszöne Motive und Hakenkreuze ließen die Täter als unschöne Hinterlassenschaft über.

„Anrainer dürften es als Erstes gesehen haben und die haben daraufhin sofort unseren Obmann verständigt“, sagte der Sportliche Leiter Martin Salber am Mittwoch dazu. Das Rudersdorfer Oberhaupt, Joachim Sifkovits, informierte daraufhin die Polizei und diese nahmen sich des Falles an. In einer Presseaussendung der Polizeidirektor hieß es, dass sich die „Motive teilweise um rechtsradikales und ausländerfeindliches Gedankengut“ handeln. Wie hoch der Schaden ist, ließe sich noch nicht beziffern. Die Polizeiinspektion in Königsdorf ermittelt..

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.