Volksschule Jennersdorf nützte Heimvorteil bei Sicherheits-Olympiade

Heiß her ging es beim Vorbewerb für das große Landesfinale der Safety Tour, das in Jennersdorf stattfand. Kühlen Kopf bewiesen allerdings die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Jennersdorf, die sich mit 235 Punkten den Tagessieg sichern konnten. Platz zwei ging mit 210 Punkten an die 4.ud-Klasse der Volksschule Eberau, Platz drei an die Volksschule Mogersdorf mit 203 Punkten. Teilgenommen hat auch die Volksschule Neuhaus am Klausenbach, die sich mit 190 Punkten den vierten Platz sicherte. In der Gästeklasse-Wertung mit Volksschulklassen aus den Komitaten Vas und Zala gewann die Boldog Brenner János Általános Iskola 4C aus Szombathely vorLandorhegyi. Im Vordergrund steht beim Bewerb aber nicht der Wettkampfgedanke, sondern die große Chance, durch Spiel und Spaß bewusst Selbstschutz und dadurch Sicherheit zu erlernen. Trainiert werden dabei Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen, beispielsweise das richtige Verhalten in Notsituationen, die Kenntnis von Notrufnummern oder das Erkennen von Gefahrenzeichen. Bevölkerungsschutz Burgenland Herbert Wagner dazu: „Ich gratuliere den Kindern zu der gezeigten Leistung. Dem Motto ‚durch Spiel und Spaß Selbstschutz und dadurch mehr Sicherheit zu lernen‘ wurden sie voll gerecht. Sie lernten viel für ihre persönliche Sicherheit im späteren Leben.“ Insgesamt traten im heurigen Jahr knapp 1.000 Schülerinnen und Schüler aus 54 burgenländischen Volksschulklassen sowie vier Klassen aus Ungarn beim Bewerb an. Das Landesfinale findet am 31. Mai in Oberwart statt.

