Jennersdorf: Spende für Familie Neuherz

Die Familie Neuherz aus Welten steht vor großen Herausforderungen. Nachdem Mamam Monika aufgrund einer aggressiven Keiminfektion beide Unterschenkel und sämtliche Finger amputiert werden mussten, rief die Volkshilfe zu einer Spendenaktion auf, um die Familie beim Umbau des Hauses finanziell zu unterstützen. Gerne schlossen sich die Freiheitlichen Burgenlands der Spendeninitiative an. In Summe konnten 600 Euro gesammelt werden, 300 Euro als Sachspende von „Burgenländer in Not“ und 300 Euro wurden an Markus Kaiser im Büro der Volkshilfe Güssing von Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej, Petra Wagner und Kurt Muszits – die Gutscheine von BiN Obfrau Michaela Brandlhofer direkt an die Familie – übergeben.