Rudersdorf: „Alpenkönig und Menschenfeind“

Die Schloss-Spiele Kobersdorf gingen mit Ferdinand Raimunds „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ in ihre 51. Spielsaison mit Intendant Wolfgang Böck in der Rolle des menschenverachtenden Gutsbesitzers Rappelkopf. Auch die Senioren aus Rudersdorf mit Obmann Hans Peter Katzbeck ließen sich das Theater nicht entgehen. Gespielt wird das Stück noch bis 30. Juli. Aufgrund der hohen Nachfrage gab man jetzt auch bekannt, dass es am 4. August einen Zusatztermin gibt