„Die Schöne Helena“ ging bei der Premiere baden

Die griechische Antike gepaart mit dem französischen Kaiserreich unter Napoleon III in Form einer Operette und mit dem Witz des Kabarett-Duos „Flo und Wisch“: Die Operette „Die schöne Helena“ von Jacques Offenbach zeigt, was sie verspricht, auch, wenn am Premierenabend am Donnerstag nach rund einer Stunde Schluss war. Generalintendant Alfons Haider musste die Vorstellung aus Sicherheitsgründen abbrechen, dabei hat alle so schön begonnen.

Das Schloss Tabor wurde zu einem „7-Sterne-Hotel!“ umgebaut und die Zuschauer bekamen den versprochenen Humor in der Burgenländischen-Version von „Die Schöne Helena“ im Minutentakt serviert. Dafür sorgt allen voran das Kabarett-Duo „Flo & Wisch“, die eine zeitgemäße Fassung des Stücks erarbeitet haben. „Die meiste Zeit geht es eigentlich um Ehebruch und wie man diesen sinnvoll rechtfertigen kann. Dabei kann sicherlich jeder auch etwas lernen“, scherzte das Duo. In den Hauptrollen brillierten die deutsche Sopranistin Svenja Kallweit, die bereits als „lustige Witwe“ auf Schloss Tabor überzeugte und Tenor Benjamin Lee, der letztes Jahr bei „Der König und ich“ in Mörbisch spielte und die Rolle des Paris übernahm. Auch Lokalmatador Martin Weinek, der den König Menelaos mimmte, verstand es, das Publikum zum Lachen zu bringen.

Musikalisch begeisterte die Junge Philharmonie Brandenburg unter der Leitung Piotr Jaworski. Regie führt Stephan Grögler und das Bühnenbild kommt heuer von Manfred Waba. Gespielt wird noch bis 15. August.

Aftershowparty bis in die Morgenstunden

Der Stimmung im Ensemble und im Publikum hat das wetterbedingte frühzeitige Ende übrigens keinen Abbruch getan. Gefeiert, gelacht und angestoßen wurde im Glaskubus vor dem Schloss bis in die Morgenstunden.