Spörk mit blauer „Loose Tie“ für die Männergesundheit

Werbung

Erst seit Anfang des Jahres ist Kabarettist Christof Spörk mit seinem neuen Programm „Dahaam“ unterwegs – eine Besonderheit diesmal: Begleitet wird er vom italienischen Schlagzeuger/Bassisten Alberto Lovison. Am Samstag waren die beiden für ein paar Stunden auf Schloss Tabor „dahaam“, wo sie im Glaskubus für jede Menge Gelächter und ausgelassene Stimmung sorgten.

Nach der Pause jedoch schnitt Spörk in Kooperation mit Krebshilfe Burgenland Geschäftsführerin Andrea Konrath für ein paar Minuten ein ernstes Thema an. Mit der blauen „Loose Tie“ (lockere Krawatte) als Pendant zum Pink Ribbon sollen Männer ab 45 Jahren an die Prostatakrebs-Früherkennung erinnert werden. Österreichs Urologen mahnen damit seit 2015 gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe zur Untersuchung.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.