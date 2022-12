Adventstimmung auf Spanisch am Borg Jennersdorf

Werbung

Jacqueline Carbonell, Musikerin aus Cuba, lebt seit vielen Jahren in Österreich und ist immer wieder gern gesehener Gast an unserer Schule. In ihren Workshops hat sie die Spanischschülerinnen und -Schüler dieses Mal mit den Weihnachtsbräuchen in verschiedenen Ländern Lateinamerikas vertraut gemacht.

Mit dabei war auch unsere chilenische Austauschschülerin, die sich in ihrer Klasse schon sehr gut eingelebt hat.

Artikel von BORGBHAS

