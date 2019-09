Zum Start der Aktionswoche „Week for Future“ machten in Österreich 753 Orte mit. Mit dabei die Schülerinnen und Schüler vom BORG und der iNOVA in Jennersdorf. Der ausgerufene Slogan am Starttag war „Für die Zukunft“, der neben der Ortstafel zum Ausdruck gebracht werden sollte, um damit auf die notwendige Kehrtwende in der Klimapolitik aufmerksam zu machen. Das große Ziel ist nach wie vor die Einhaltung der maximalen 1,5° C Erwärmung gemäß dem Pariser Klimaabkommen. Ausgangspunkt dieser weltweiten Bemühungen unter Jugendlichen ist natürlich die 16jährige Schwedin Greta Thunberg. - Artikel von BORGBHAS