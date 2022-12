Angewandter Mathematik-Unterricht am BORG Jennersdorf

Werbung

Schüler/innen beim Bau des Christbaums Foto: BORG Jennersdorf

Im Rahmen des Wahlpflichtfachs Mathematik bauten wir einen Christbaum für unseren Direktor, HR Mag. Peter Pommer, obwohl uns unser Lehrer Prof. Mag. Marco Kröpfl noch eine Woche zuvor erklärt hatte, dass er Basteln nicht so sehr liebt.

Die mathematischen Grundlagen Foto: BORG Jennersdorf

Aber ehe es mit dem Handwerken losging betrachteten wir die Form, die unser Christbaum annehmen sollte:

Eine konische Spirale - es ist schließlich immer noch Mathematik-Unterricht. Nach einer Stunde Theorieeinheit über Spiralen im Raum ging es dann auch schon los. Mit Bohrer und Säge machten wir uns an die Arbeit und dank tatkräftiger Unterstützung unseres Schulwarts Franz Strini war der Baum auch bald fertiggestellt. Zum Schluss schmückten wir ihn noch mit einem selbstgefalteten Stern.

Da dieses Jahr das letzte Weihnachten für unseren Direktor an der Schule ist (Anm.: Pensionierung 2023), nutzten wir die Gelegenheit und schenkten ihm unseren Christbaum als Andenken an seine Zeit an unserer Schule. Wir wünschen unserem Direktor frohe Weihnachten und sagen Danke für die schönen Jahre am BORG Jennersdorf.

Artikel von BORGBHAS, Miriam Brodtrager, 8b

