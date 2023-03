Astronom Dr. Stefan Wallner am BORG Jennersdorf

Werbung

Rund 300 Forscherinnen und Forscher haben sich dafür gemeldet Schulen in ganz Österreich zu besuchen und von ihrem Forschungsfeld und beruflichen Werdegang zu erzählen. Dieses Programm soll auch das Vertrauen in die Wissenschaft stärken.

Am BORG Jennersdorf wurde, gleich nach Start dieses Projekts, der Astronom Dr. Stefan Wallner von der Universität Wien, Institut für Astrophysik, eingeladen. Sein aktuelles Forschungsgebiet umfasst die Lichtverschmutzung sowie den schädlichen Einfluss der Satelliten-Megakonstellationen.

Am vergangenen Freitag berichtete Dr. Wallner nun vor den Schüler/innen der 8b Klasse und 7b NaWi-Zweig über die traurige Entwicklung – die jährliche Zunahme an Lichtverschmutzung zwischen 6-10% in Österreich und die geplanten mehr als 400.000 (!) Satelliten der Megakonstellationen wie StarLink, OneWeb und vergleichbare Pläne von Russland und China.

Kleine Lichtblicke gibt es in Form einiger Gemeinden, die sich diesbezüglich beraten lassen und z. B. LED Leuchtmittel mit maximal 3000 Kelvin und die Straßenlampen so gestalten, dass sie ihrem Namen gerecht werden und tatsächlich die Straßen und nicht seitlich oder gar nach oben abstrahlen, denn die Reduktion der künstlichen Beleuchtung ist nicht nur für die Tier- und Pflanzenwelt von enormer Wichtigkeit, sondern auch für die Schlafqualität (Stichwort Melatoninunterdrückung) von uns allen.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.