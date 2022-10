Bildungsoffensive in der MS Rudersdorf

Werbung

Im Rahmen der Digitalisierungsoffensive des Bildungsministeriums konnten Schulen sich für eine Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler der fünften Schulstufe (und im ersten Jahr auch der sechsten) mit digitalen Endgeräten entscheiden.

Voraussetzung war die Erarbeitung eines Konzepts, wie diese im Unterricht eingesetzt werden sollen, und die Zustimmung der Schulpartnerschaftsgremien aus Eltern, Lehrern und Schülern.

Nun ist es auch in diesem Schuljahr wieder so weit: In den vergangenen Tagen haben die Schülerinnen und Schüler der heurigen fünften Schulstufe der MS Rudersdorf ihre Tablets erhalten. Sichtlich stolz halten die Kids ihre neuen Arbeitsgeräte in ihren Händen und arbeiten auch schon fleißig damit.

- Artikel von NMS Rudersdorf

