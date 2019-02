Beim 29. Europa-Sprachen-Wettbewerb der AHS, der offiziellen Landesmeisterschaft in den Fremdsprachen, am 7. Feber in Eisenstadt nahmen weit über 100 SchülerInnen aus allen AHS des Burgenlandes in insgesamt 9 Fremdsprachen teil. Das BORG Jennersdorf trat heuer mit einem Mini-Team in Eisenstadt an, da der Latein-Bewerb diesmal zum ersten Mal online an den jeweiligen Schulstandorten stattfand.

Obwohl es diesmal – nach dem sensationellen Sieg von Karoly Kiszely in Englisch im Vorjahr – nicht zu einem Platz im Finale der besten drei reichte – zeigten die angetretenen TeilnehmerInnen sehr ansprechende Leistungen und schlugen sich wacker im Wettstreit gegen die Besten der Besten aus allen AHS des Burgenlandes:

in Englisch Nina Willgruber und Sebastian Deutsch, beide aus der 7B,

in Französisch Rolando Unger, 8B und in Latein Sarah Treiber, 8C, Luca Lazarek, 8C und Stefan Beznec, 8B.

Nicht nur die Betreuer, OStR Mag. Ferdinand Weber und Mag. Andrea Fraidl (Englisch), Mag. Siegfried Gollatz und Mag. Maria Rucker (Latein), sowie Mag. Magdalena Prem (Französisch), sondern die gesamte Schulgemeinschaft, angeführt von Direktor Mag. Peter Pommer, freuen sich mit den SchülerInnen über die guten Leistungen.