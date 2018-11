Die Cold Coast an der Ostküste Australiens, aufgenommen vom BORG Jennersdorf | BORG Jdf

Schüler/innen der 6b Klasse am BORG Jennersdorf hatten im Physik-Unterricht bei Michael Schmidt die Möglichkeit, dank einer Kooperation mit der Vulkanlandsternwarte in Auersbach, eine Kamera an Bord der ISS (Internationale Raumstation) über ein Webinterface zu steuern, um Aufnahmen von der Erdoberfläche bei den Überflügen der Station vom 23. bis zum 26. Oktober 2018 zu erhalten.

Der Baikalsee aus rund 400km Höhe betrachtet | BORG Jdf

