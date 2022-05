English-Days an der MS-Rudersdorf

Werbung EO Park Anzeige Jede große Liebe braucht ein Gegenüber!

Schülerinnen der 3.+4.Klassen konnten in diesen 3 Tagen auf unterhaltsame und spannende Weise ihre Englischkenntnisse erweitern und vertiefen. Durch die „Native Speakers“ erhielten sie auch Einblicke in das Leben in englischsprachigen Ländern.

„The English days were great and such a fun experience. We learned a lot about life in general. We played many entertaining games and sang songs together.

We’re thankful to Jeff and Rico and can really recommend it…….“

Paula, Blanka, Leonie P., Lauraf

