Schüler/innen und Lehrer/innen (natürlich auch Direktor Mag. Peter Pommer) laufen gemeinsam, aber in Zeiten von Covid-19 natürlich einsam, die 7500km Strecke bis nach Äthiopien, wozu die Schule seit vielen Jahren ja eine besondere Beziehung pflegt. Bewerkstelligt wird das Vorhaben durch eine kostenfreie App, welche die jeweils individuell zurückgelegten Kilometer, laufend oder walkend, automatisch zur Gruppe des BORG und der iNOVA Jennersdorf addiert. Ziel in Äthiopien ist die Hauptstadt Addis Abeba, die man in den vergangenen Jahren zusammen mit Schülern bereits zweimal besucht hat. Somit hat die gemeinsame sportliche Betätigung ein klares Ziel vor Augen.

Auf der Strecke zur Hauptstadt liegt die Stadt Gonder, wo die Schulgemeinschaft in den vergangenen Jahren bereits den Bau eines Brunnens finanziert hat und mit dieser Aktion wird die Errichtung eines weiteren Trinkbrunnens unterstützt.



Ein kurzes Video dazu auf youTube: https://tinyurl.com/yaojm5tg

Artikel von BORGBHAS