Hoher Frauenanteil in den Naturwissenschaften am BORG Jennersdorf

Erfreulich hoch ist der Frauenanteil im naturwissenschaftlichen Zweig am BORG Jennersdorf – sie stellen in den unterschiedlichen Gruppen von der 6. bis zur 8. Klasse immer die Mehrheit dar.

In den Laborübungen in Physik, Biologie und Chemie werden zB (Schweine)herzen oder (Hühner)flügerl seziert und anhand dessen ihre Funktionen analysiert oder die Fallbeschleunigung auf der Erde in praktischen Versuchen ermittelt usw. usf.

Es gibt auch Platz für Unterhaltsames wie zB das Schreiben, Arbeiten während man eine Umkehrbrille auf hat oder die Reaktionszeit des Laborpartners ermittelt wird.